В 2012 году на финансирование здравоохранения выделено рекордную сумму – 3,7% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на пресс-конференции на тему "Реформа здравоохранения в Украине».

По ее словам, это – самая крупная сумма, которая когда-либо выделялась в нашей стране на модернизацию учреждений здравоохранения и их техническое переоснащение.

«Мы прекрасно понимаем, что для реализации реформы системы здравоохранения нужны не только новые законы. Необходимо и соответствующее финансирование этой жизненно важной отрасли. Именно поэтому улучшение финансирования украинского здравоохранения стало одним из важнейших практических направлений деятельности нашей власти», - сказала Т.Бахтеева.

По ее словам, финансирование здравоохранения увеличилось с 2,7% ВВП в 2009 году до 3,7% в 2012.

«Кроме того, в 2012 году мы добились выделения из государственного бюджета целевых субвенций регионам в сумме 1 млрд. 960 млн. грн., из них 1 млрд. 14 млн. грн. – на закупку медицинского автотранспорта и современного оборудования (в частности, это оборудование для рентгеновской и ультразвуковой диагностики); 323, 1 млн. грн. – на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи; 327 млн. грн. – на поддержку реформирования системы здравоохранения в пилотных регионах, в частности на приобретение медицинского автотранспорта, техники, инвентаря и медицинского оборудования для центров первичной медицинской помощи,» - подчеркнула Т.Бахтеева.