Янукович утвердил Национальную стратегию профилактики сиротства

Президент Украины Виктор Янукович утвердил Национальную стратегию профилактики социального сиротства на период до 2020 года.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Кабинету министров Украины поручено утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение реализации стратегии.

В стратегии отмечается, что ежегодно около 8 тысяч детей остаются без родительской заботы, в частности, в силу сложных жизненных обстоятельств, безответственного отношения родителей к выполнению своих обязанностей, употребления родителями алкоголя, наркотических средств, а также из-за их жестокого обращения с ребенком.

Значительным является количество детей, которые проживают в малообеспеченных семьях, что создает риск устраивания таких детей в интернатных заведениям по заявлению родителей в связи с невозможностью удовлетворить потребности детей в связи с бедностью или безработицей. Пребывание детей в специализированных заведениях рассматривается родителями как единственная возможность для ребенка получить надлежащую медицинскую помощь и образование.

При этом, отмечается в стратегии, на местном уровне практически отсутствуют услуги по поддержке семей с детьми, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, недостаточно ведется работа, направленная на предоставление таким семьям своевременной помощи.

Нуждается в безотлагательном решении вопрос по усовершенствованию системы социальной адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, лиц из числа таких детей, подготовки их к самостоятельной жизни после выхода из интернатных заведений, поскольку существующая система воспитания в таких заведениях не создает соответствующих возможностей.

Недостаточно эффективным является механизм взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями, которые осуществляют деятельность в сфере защиты прав детей. Новые технологии, направленные на предупреждение социального сиротства и развитие превентивных услуг, которые предлагаются такими общественными организациями, не всегда находят поддержку со стороны органов исполнительной власти и внедряются медленными темпами.

Целью стратегии является создание надлежащих условий для обеспечения реализации права каждого ребенка на воспитание в семьи, предотвращение распространения социального сиротства.

Достижение этой цели требует решения таких основных задач, как совершенствование деятельности органов опеки и заботы по профилактике социального сиротства, предоставление семьям с детьми качественных социальных услуг, направленных на поддержку воспитательной функции семьи; разработка и утверждение порядка заказа органами опеки и заботы социальных услуг для детей и семей с детьми, которые предоставляются специализированными заведениями и учреждениями, общественными организациями;

Кроме того, необходимо внести в установленном порядке изменения в законы "О социальных услугах", "О социальной работе с семьями, детьми и молодежью" относительно внедрения обязательности социального сопровождения семей, в которых родители нарушают права ребенка.

Также необходимо усовершенствовать механизм взаимодействия местных органов исполнительной власти по вопросам осуществления контроля над условиями содержания и воспитания детей, социального сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.