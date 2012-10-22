Основное внимание в реформах уделено системе скорой помощи - Азаров

На первом этапе модернизации медицинской области основное внимание было уделено улучшению системы предоставления скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Харьковскому областному государственному телевидению сказал председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Начали мы с преобразований в системе скорой помощи. Огромное количество мы выделили денег на оснащение наших станций скорой помощи новым оборудованием, необходимыми медицинскими средствами, чтобы борьба за больного, особенно сложного, тяжелого больного, начиналась с первой минуты», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что на сегодняшний день четко установлено время приезда «кареты скорой помощи» (по городу – 10 минут, в отдаленном населенном пункте – 20 минут), а сами станции «скорой помощи» оснащены «необходимыми препаратами, которые позволяют человека уберечь от тяжелых последствий инфаркта или инсульта».

По словам Н.Азарова, на втором этапе реформирования медицинской области основное внимание будет уделено созданию специализированных медцентров, на третьем этапе – создание реабилитационных центров.

По словам премьер-министра, сегодня также продолжается работа, направленная на уменьшение детской смертности, создание перинатальных центров, улучшение предоставления медицинской помощи роженицам, сопровождение новорожденных детей и т.п.

Н.Азаров сказал, что Кабмин одним из приоритетных направлений работы считает развитие отечественной фармацевтической промышленности.

«Мы свои фармацевтические заводы полностью перевели на стандарт GMP, то есть европейский стандарт. За это время мы оснастили многие области аппаратурой для контроля качества медицинских препаратов», - сказал Н.Азаров. По его словам, правительство уже снизило цены на лекарства от гипертонии и в ближайшее время будут снижены цены на лекарства, которые применяются при лечении болезней сердца. «Мы движемся на пути к тому, чтобы у нас в стране была создана абсолютно доступная система предоставления медицинской помощи, причем на современном уровне. Я требую там, где мы строим новую больницу, чтобы она хоть на шаг, на полшага, но была впереди европейских клиник», - сказал Н.Азаров.