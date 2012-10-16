ВР освободила от гражданской ответственности исполнителей проекта по безопасности ЧАЭС

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения о внесении изменений № 11 в Соглашение о гранте № 006 (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития как Распорядителем средств, предоставленных в соответствии с Грантом со Счета ядерной безопасности, и Кабинетом министров Украины и Государственным специализированным предприятием “Чернобыльская АЭС”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ратифицированное Соглашение предусматривает освобождение от гражданской ответственности за ядерный вред исполнителей проектов повышения ядерной безопасности Чернобыльской АЭС из стран, финансирование которых осуществляется Европейским банком реконструкции и развития со Счета ядерной безопасности согласно Договору о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС), которые не являются членами Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный вред (от 21 мая 1963 года) и Совместного протокола о применении Венской конвенции и Парижской конвенции (от 21 сентября 1988 года).

Как отмечается в пояснительной записке, внесение изменений в Соглашение о Гранте позволит распространить единый правовой режим освобождения от гражданской ответственности за ядерный вред исполнителей из стран как участников, так и не участников Венской конвенции и Совместного протокола, поставит в равные условия всех исполнителей указанных проектов.