На оздоровление малообеспеченных семей выделили 1,9 млн. грн
16:08, 12 октября 2007Страна
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Распоряжение подписал мэр Киева
Киевгорадминистрация поручила Главуправлению по делам семьи и молодежи КГГА организовать отдых и оздоровление льготных категорий семей с детьми до 6 лет.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Право на оздоровление имеют дети: из многодетных семей; семей, которым назначена помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям»; неполных семей и семей, в которых воспитываются дети, находящиеся на диспансерном учете.
На оздоровление будет выделено 1,9 млн грн.
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