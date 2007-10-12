На оздоровление малообеспеченных семей выделили 1,9 млн. грн

Киевгорадминистрация поручила Главуправлению по делам семьи и молодежи КГГА организовать отдых и оздоровление льготных категорий семей с детьми до 6 лет.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Право на оздоровление имеют дети: из многодетных семей; семей, которым назначена помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям»; неполных семей и семей, в которых воспитываются дети, находящиеся на диспансерном учете.

На оздоровление будет выделено 1,9 млн грн.

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