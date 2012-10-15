Завтра в Украине дожди лишь в Карпатах и в Закарпатье
13:21, 15 октября 2012Страна
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По Киеву днем 16-18°
Завтра, 16 октября, на территории Украины будет сухая, без существенных осадков, погода, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем пройдет дождь.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13° тепла, днем 16-21°; в южной части ночью 14-19°, днем 22-27°.
В Киеве и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 16-21°.
По г. Киеву температура ночью 9-11° тепла, днем 16-18°.
15 октября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 15-21°, в Днепре возле Киева 10°.
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