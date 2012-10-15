Завтра в Украине дожди лишь в Карпатах и в Закарпатье

Завтра, 16 октября, на территории Украины будет сухая, без существенных осадков, погода, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем пройдет дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13° тепла, днем 16-21°; в южной части ночью 14-19°, днем 22-27°.

В Киеве и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 16-21°.

По г. Киеву температура ночью 9-11° тепла, днем 16-18°.

15 октября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 15-21°, в Днепре возле Киева 10°.