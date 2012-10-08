Украинские ученые советуют не поддаваться панике вокруг ГМО

Украинские генетики считают, что скандал вокруг генетически модифицированных продуктов, поднятый во Франции, это скорее психологическая, а не научная проблема.

Как сообщает «Зеркало недели», украинские биологи и генетики достаточно сдержанно отнеслись к взбудоражившему Европу исследованию ученых Каннского университета, утверждающих, что такие продукты провоцируют развитие онкозаболеваний.

«Честно говоря, мне уже опостылела сама дискуссия и попытки оживить ее разными организациями, которые спекулируют (а точнее, занимаются торгашеством) технофобными страхами», - заявил почетный директор Института клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ Юрий Глеба.

«С одной стороны, соя и кукуруза в США более чем на 80 процентов генетически модифицированы. Продукты на основе сои являются частью пищи всех без исключения американцев с 1996 года. За 26 лет употребления не задокументировано ни одного случая негативного влияния на человека (что касается сои) или животных (касается также кукурузы)», - отметил Ю.Глеба.

Директор Института клеточной биологии и генетической инженерии Николай Кучук считает, что проведенный в Каннском университете эксперимент вызывает ряд вопросов.

«Замечу лишь, что с 2001 по 2010 г. под эгидой ЕС было проведено, пожалуй, самое масштабное и скрупулезное научное исследование воздействия ГМО на организм человека и окружающую среду. (Подробный отчет об этом исследовании имеется в Интернете.) Однако оно, как ни странно, не привлекло внимания СМИ, в то время как недавно обнародованные результаты французских ученых произвели взрывной эффект. И здесь есть повод задуматься», - сказал Н.Кучук.

«Я могу понять общественную тревогу в связи со скандалом, поднятым во Франции, но на мой взгляд как ученого это скорее психологическая, а не научная проблема. Кроме того, нельзя все ГМО сгребать в одну кучу. Это все равно, что сказать: мол, все лекарства - это яд, и призывать от них отказаться. Никому же не приходит в голову требовать запрета инсулина, интерферона, соматотропина либо какого-то другого медпрепарата только потому, что он произведен методами генетической инженерии», - отметил генетик.

news.zn.ua