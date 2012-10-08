В Украине применят инновационные методы диагностики туберкулеза

В Украине в текущем году благодаря успешной работе программы «Остановим туберкулез в Украине» впервые будут применяться инновационные молекулярно-генетические методы диагностики туберкулеза.

Применение таких методов позволяет уже в день сдачи мокроты поставить человеку точный диагноз и, соответственно, своевременно начать лечение, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Программа «Остановим туберкулез в Украине» реализуется фондом «Развитие Украины» в партнерстве с ГУ «Всеукраинский центр контроля за туберкулезом МЗ Украины» и МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

На сегодняшний день лаборатории ІІІ уровня в Украине обеспечены необходимым современным диагностическим оборудованием.

В этом году, за деньги фонда Рината Ахметова и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией было закуплено 12 автоматизированных приборов GeneXpert для экспресс-диагностики туберкулеза, в том числе форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Также были закуплены расходные материалы для обеспечения работы данных приборов до конца 2013 года. Применение GeneXpert позволит сократить время диагностики туберкулеза с 3-х месяцев до 2-х часов. Общая сумма закупки с учетом расходных материалов составила 1 010 000 долларов.

Помимо того, были приобретены 6 микробиологических анализаторов Bactec MGIT (БАКТЕК) и расходные материалы к ним на год, а также дополнительно расходные материалы на полгода работы и техническое обслуживание 21 БАКТЕКа, закупленных ранее. Общая сумма закупки – 1 377 484 доллара. Применение данного оборудования позволит повысить качество и значительно сократит время диагностики туберкулеза с 3-х месяцев до 2-х недель. Это хороший инструмент для врачей, который дает возможность быстрее поставить правильный диагноз, сократить время постановки диагноза и, соответственно, быстрее назначить правильную схему лечения. БАКТЕКи уже установлены в лабораториях туберкулезных диспансеров Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ровенской и Черновицкой областей, а также в Севастополе. Также проведено обучение специалистов на местах по работе с микробиологическим анализатором БАКТЕК.

В рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» фонд «Развитие Украины» закупил 19 наименований лабораторного оборудования и расходных материалов на сумму 5 205 682 доллара. Среди них оборудование и расходные материалы, необходимые для качественной диагностики туберкулеза: центрифуги, морозильные камеры, термостаты, шкафы биологической безопасности, автоклавы, весы, контейнеры для транспортировки предметных стекол, респираторы, УФ-лампы и т.д. для лабораторий ІІ и ІІІ уровня.

В планах фонда закупить до конца года 2 системы оборудования для линейного зонд-анализа (Hain) для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза на сумму 175 500,00 долларов. Это оборудование будет поставлено в Украине впервые и позволит в течение одного дня провести идентификацию микобактерий туберкулезного комплекса и определить спектр лекарственной чувствительности практически ко всем антимикобактериальным препаратам первого и второго ряда.