Посол советует украинцам воздержаться от поездок в Ливию

Посол Украины в Ливии Николай Нагорный призывает украинских граждан, в частности медиков, воздержаться от поездок в Ливию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на заседании пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины.

По его словам, ситуации в Ливии остается достаточно сложной.

«Я пока еще не советовал бы ехать в Ливию до тех пор, когда ситуация в этой стране не стабилизируется окончательно», - сказал посол.

Н.Нагорный отметил, что в стране зарегистрированы случаи взятия людей в заложники.

В то же время, посол добавил, что в дипломатическое представительство в Ливии обращается много представителей ливийских клиник с просьбой помочь набрать медиков из Украины.

«Это говорит о том, что украинские медики пользуются в Ливии авторитетом и являются признанными специалистами», - сказал посол.