Инициируют передачу в концессию недостроенных зданий под медучреждения

Министерство экономического развития и торговли инициирует возможность предоставления в концессию недостроенных, законсервированных или специально построенных объектов недвижимости под частные медицинские учреждения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О порядке проведения реформирования системы охраны здоровья в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» относительно стимулирования привлечения инвестиций в сфере охраны здоровья», размещенном на сайте министерства.

Документом предусматривается, что концессионеры предоставляют населению медицинские услуги без получения прибыли, а их стоимость должна возмещаться концессионеру за счет бюджетных средств областных бюджетов и бюджета города Киева.

Планируется, что услуги по медицинскому обслуживанию населения, которые могут предоставляться концессионерами на основании договоров о медицинском обслуживании населения за счет бюджетных средств областных бюджетов и бюджета города Киева, определяются в концессионных договорах согласно перечню таких услуг, которые утверждаются Кабинетом министров Украины.