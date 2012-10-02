Охранникам магазинов позволят носить бронежилеты и шлемы

С 18 октября в Украине вступает в действие Закон «Об охранной деятельности», согласного которому, охранникам позволят носить бронежилеты и шлемы, пользоваться дубинками и иметь при себе служебных собак.

Как сообщает газета «Сегодня», эксперты опасаются, что комнаты охраны в супермаркетах теперь могут превратиться в камеры пыток. А сами охранники радуются, что теперь будут защищены, что особенно актуально после расстрела покупателем-вором четверых охранников в ТРЦ «Караван» в прошлую среду.

«До сих пор в стране не было закона, регулирующего деятельность охранных фирм. А ведь только Киеве около 1300 таких компаний, - рассказал газете президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта. - Новый же закон со всеми последующими нормативными документами прежде всего даст возможность охранникам защищаться. Например, надевать бронежилеты и шлемы, использовать резиновые дубинки, наручники и, возможно, даже травматическое оружие. Ведь сейчас мы можем использовать разве что газовый баллончик, как любой другой человек». Правда, это вовсе не значит, что через две недели в супермаркетах и развлекательных центрах посетителей будут встречать бодигарды с дубинками.

«Как правило, в магазинах работает внутренняя служба безопасности, на которую не распространяется действие закона. Здесь руководство вместе с юристами само прописывает технологию досмотра и другие нормы. А вот в банках или ювелирных магазинах, которые часто нанимают сотрудников охранной фирмы с лицензией, могут использоваться такие методы самозащиты. Также для охраны объектов с огромными площадями охранники смогут использовать служебных собак», - сказал С.Шабовта. Он отметил, что функции админзадержания, как у милиции, у бодигардов не будет - они, как и раньше, должны будут вызвать милицию и передать нарушителя сотруднику органов. Хотя теперь они могут применять силу к людям (кроме беременных, детей и инвалидов) после предупреждения о своих намерениях.

Юристы также опасаются, что с новым законом охранники станут еще чаще превышать свои полномочия. «И сейчас бодигарды часто применяют силу или другие неправомерные действия к гражданам. Другое дело, что теперь они, возможно, смогут злоупотреблять предметами самозащиты (теми же дубинками, например). Чтобы такого не случилось, люди должны всегда жаловаться в МВД, когда нарушаются их права. А именно: вы можете попросить охранника показать его должностную инструкцию (там должно быть четко написано, что он имеет право делать. В супермаркетах, например, он даже не может вас обыскать), съемку камерой, где видно, что вы что-то своровали. Если это все не поможет, вызывайте милицию», - советует правозащитник Эдуард Багиров.

segodnya.ua