В Украине инсульт остановят танцами

В Украине будут бороться с инсультом с помощью танцев. По инициативе Украинской ассоциации по борьбе с инсультом в крупных городах страны пройдут мастер-классы народного артиста Украины, танцора и хореографа Григория Чапкиса. Мастер-классы состоятся в рамках акции "Стоп инсульт 2012".

Комментируя свое участие в акции, Григорий Чапкис подчеркнул, что всю жизнь проводит в танце, благодаря этому в свои 82 года на здоровье не жалуется. Ведь движение – это первое условие для профилактики инсульта.

Акция "Стоп инсульт" стартует 3 октября в Луганске. 6 октября она пройдет в Днепропетровске, 10 октября - во Львове, 13 октября ее участники встретятся в Киеве, 16 октября - в Одессе. Завершится акция 19 октября в Харькове.

likar.info