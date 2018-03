Донорская кровь и кровь, которая течет по сосудам, отличаются по своему составу. Донорская кровь способствует развитию инфарктов и инсультов.

Ученые обнаружили, что уровень окисла азота в крови начинает падать уже в первые три часа после ее получения. Донорская кровь и кровь, которая течет по сосудам, отличаются по своему составу: в процессе хранения она быстро избавляется важнейшего компонента – окисла азота, необходимого для нормальной доставки кислорода в ткани.

„Неполноценная” донорская кровь содействует развитию инфарктов и инсультов, считают исследователи из Университета Дюка.

В последние годы медицинское содружество обратило внимание на проблему „неполноценности” донорской крови. Проведенные исследования показали, что люди, которым переливалась кровь, чаще страдают от инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности, сообщил руководитель одной из исследовательских групп Джонатан Стемлер.

Однако оставалось непонятным, какие именно изменения крови делают ее „дефектной”, отметил он.

Стемлер и его коллеги заявили о том, что нашли объяснение этой проблеме. По их словам, вскоре после получения крови она начинает терять окисел азота. Эта важная составляющая крови вызывает расширение сосудов, обеспечивая доставку кислороду в ткани организма.

„Не важно, сколько кислорода несут на себе эритроциты, он не может попасть в ткани в необходимом количестве при отсутствии окисла азота”, - заявил ученый.

По словам Стемлера, проблему дефицита окисла азота вполне можно решить: нужно лишь насытить донорскую кровь этим веществом. Исследователи уже провели соответствующие эксперименты на собаках и подтвердили, что добавление нитрата азота в консервированную кровь перед ее введением возобновляет нормальное кровоснабжение тканей.

Для окончательного подтверждения результатов необходимо проведение клинических испытаний, отметил исследователь.

Вторая команда ученых, возглавляемая Тимоти Макмахоном из Университета Дюка, изучала изменения в консервированной крови со временем. В настоящее время кровь может сохраняться в банках крови до 42 дней.

Ученые обнаружили, что уровень окисла азота в крови начинает падать уже в первые три часа после ее получения, и остается очень низким с первого по 42 день, сообщил Макмахон.

Отчет о результатах обоих исследований был опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

