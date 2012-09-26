Украинцы покрывают за свой счет половину финансирования медицины

Украинцы покрывают за свой счет почти половину финансирования здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в ходе расширенных комитетских слушаний на тему: «Реформирование системы медицинского обслуживания населения и перспективы введения обязательного медицинского страхования в Украине».

По ее словам, Украина значительно уступает европейским странам по такому показателю как доля государственных затрат в структуре общих затрат на здравоохранение.

«По оценка ВОЗ, этот показатель в нашей стране в 2010 году составлял лишь около 56%, в то время как в соседней России – более 62%, а в странах – членах Евросоюза – в среднем около 76 процентов. Это значит, что украинцы на своих плечах несут почти половину всего груза финансирования здравоохранения», - сказала Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что основная доля частных затрат граждан Украины в сфере здравоохранения связана с оплатой лекарств – практически все они оплачиваются украинцами непосредственно из своего кармана.

«Доля расходов на медикаменты в структуре бюджетных расходов на здравоохранение в 2010 году в Украине составила лишь около 11% или примерно 12 американских долларов на одного жителя. Это – в 40 раз меньше, чем в Германии и почти в 12 раз меньше, чем в Эстонии. Уровень наличных платежей семей в Украине составляет более 40% от общих затрат на здравоохранение. Это – в 2,5 раза больше, чем в среднем по странам ЕС и в 1,3 раза больше, чем в России», - отметила Т.Бахтеева.

Народный депутат, ссылаясь на оценочные данные Всемирной организации здравоохранения 2010 года, проинформировала, что уровень государственных расходов на здравоохранение из расчета на одного жителя в 2010 году в Украине составлял 294 доллара.

«В то же время, в среднем по Европейскому региону ВОЗ этот показатель достигает 1546 долларов, в среднем по миру – 478 долларов», - отметила Т.Бахтеева.

По ее мнению, «с одной стороны, система здравоохранения Украины задыхается от многолетнего хронического дефицита государственного финансирования, с другой стороны, эта система крайне неэффективно использует имеющиеся ресурсы».

Расширенные слушания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения проходят с участием председателя Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергея Калашникова, председателя Комиссии парламента Республики Молдова по социальной защите, здравоохранению и семье Владимира Хотиняну, министра здравоохранения Республики Молдова Андрея Усатого, а также представителей Минздрава, международных и общественных организаций, экспертов.