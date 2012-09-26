В Украине создадут госслужбу трансплантологии и донорства

До конца 2012 года в Украине будет создана государственная служба трансплантологии и донорства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

"Надо начать изменения в действующих законах, и именно изменения в действующих законах дадут возможность нам, как нашим соседям белорусам, использовать такую возможность. И действительно, у нас есть кадры, возможность и у нас есть и технические средства для того, чтобы широко использовать эти вещи. Я уверен, что до конца года мы решим этот вопрос, он нуждается и в законодательных изменениях и в структурных соответствующих изменениях в той системе, которая существует", - сказал А.Толстанов.

По его словам, в Минздраве работает группа, которая будет отрабатывать создание системы трансплантологии в Украине.