В аптеках Украины есть более 2,7 млн доз вакцин от гриппа

В розничной сети аптек Украины есть в наличии более 2,7 миллиона доз вакцин от гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

По его словам, только в розничной сети в наличии более 12 миллионов упаковок лекарственных средств, которые нужны для оказания помощи в случае заболевания ОРВИ.

«Среди них более 2,7 миллиона - это вакцины, и это намного больше, чем в 2010 году”, - сказал А.Толстанов.