Азаров пообещал переоборудывать больницы современной техникой

11:59, 25 сентября 2012
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За счет госзаказа

Правительство Украины в 2013 году за счет государственного заказа планирует переоборудование медицинских учреждений современной техникой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на Международном научно-технологическом форуме «Наука, инновации, технологии – 2012».

«Мы договорились, что на 2013 год мы сделаем большой госзаказ с тем, чтобы наши медицинские учреждения переоборудовать современной медицинской техникой высокого качества», - сказал Н.Азаров.

 

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