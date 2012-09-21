На Ивано-Франковщине оздоровили более половины детей

В Ивано-Франковской области летом 2012 года оздоровлены 85,7 тыс. детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь вчера на выездном заседании Координационного совета облгосадминистрации по вопросам отдыха и оздоровления детей, которое состоялось в селе Новоселица Долинского района Ивано-Франковской области.

Участники заседания отмечали, что оздоровительная кампания имела направление на качественное и безопасное пребывание детей в учреждениях оздоровления и отдыха региона, акцент делался на содержательном досуге и воспитательной работе. Не было зафиксировано вспышек инфекционных болезней, пищевых отравлений и травматизма среди детей.

Финансовое обеспечение оздоровительной кампании-2012 - 16,7 млн грн, что на 2,1 млн грн больше, чем в 2011 году.

В частности, оздоровлением и отдыхом обеспечены 85 678 детей в возрасте от 7 до 16 лет (2011 год – 82 181 детей), что составило 56,5%; в том числе, стопроцентно детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, 85% детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, и 74,1% детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В стационарных учреждениях оздоровления и отдыха области, где тематическая смена длилась 21 день, оздоровлением охвачено 13,572 тыс. детей. 72,106 тыс. детей отдыхали по 14 дней.

Справка УНИАН. На территории Ивано-Франковской области - 776 учреждений оздоровления и отдыха, 15 из которых – внегородские детские учреждения оздоровления, санаторного типа, 647 – с дневным пребыванием (пришкольные лагеря), 20 – детских учреждений труда и отдыха и 94 палаточных городка.