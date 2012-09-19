За полгода больше тысячи сирот нашли родителей в приемных семьях

По итогам первого полугодия 2012 года, вдвое больше детей-сирот и лишенных родительской заботы в Украине (по сравнению с прошлогодним показателем) смогли реализовать свое право на семейное воспитание в приемных семьях и детдомах семейного типа.

Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко во время совещания по итогам первого года реализации регионального проекта «Семья для ребенка» в Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«В первом полугодии 2012 года маму и папу в приемной семье, детском доме семейного типа нашли 1086 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - 587», - сказал Ю.Павленко. В целом, отметил он, в 657 детдомах семейного типа и 3636 приемных семьях Украины воспитывается 10821 ребенок.

«Лидером по количеству детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа, является Днепропетровская область», - сообщил Уполномоченный Президента. По результатам первого полугодия в приемные семьи и детдома семейного типа региона было устроено 198 детей - на 141 больше, чем в прошлом году.

В целом, сообщил Ю.Павленко, в Днепропетровской области есть 83 детских дома семейного типа и 345 приемных семьи, в которых воспитываются 1200 детей-сирот и лишенных родительской заботы. «Это является лучшим показателем среди регионов Украины», - подчеркнул он.

Уполномоченный Президента по правам ребенка выразил убеждение, что успешные результаты работы Днепропетровской области по обеспечению права ребенка-сироты на воспитание в семье стали возможны благодаря объединению усилий местной власти, общественных организаций и социально ответственного бизнеса. Речь идет в первую очередь о реализации проекта «Семья для ребенка» при поддержке Фонда «Развитие Украины».

«Главная задача на следующий период - повышение качества подготовки приемных родителей, родителей-воспитателей, обеспечение эффективного социального сопровождения таких семей, контроль за развитием и воспитанием детей в приемных семьях и детдомах семейного типа», - сказал Ю.Павленко.

Во исполнение решений Совета регионов и Комитета по экономическим реформам отдельное внимание участники совещания уделили анализу первых месяцев работы в Днепропетровской области 671 специалиста социальной работы, которые начали работать в контексте реализации социальных инициатив Президента Украины.

Для качественного и полного выполнения поставленных главой государства задач по предложению председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула совместно с представителями Уполномоченного Президента по правам ребенка создана рабочая группа, которая будет отрабатывать новейшие методики социального сопровождения семей с детьми в сложных жизненных обстоятельствах, выявление таких семей, повышать профессиональный уровень социальных работников.