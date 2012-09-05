Украинские паралимпийцы завоевали еще четыре медали

Копилка сборной Украины на Паралимпиаде-2012, которая проходит в Лондоне, пополнилась еще четырьмя медалями.

Украинская пловчиха Наталия Прологаева завоевала свою третью золотую медаль в плавании брасом на дистанции 100 м в классе SB4 с новым мировым рекордом - 1:43.99, сообщает «Чемпион».

Максим Веракса взял "золото" на стометровке свободным стилем в классе S12. Он финишировал с рекордом Паралимпиады - 51,40 секунды.

Ани Палян завоевала бронзовую награду в плавании свободным стилем на 50 м в классе S7, а Антон Дацко стал обладателем серебряной награды в фехтовании.