Янукович поздравил паралимпийцев с завоеванием золотых медалей

Президент Украины Виктор Янукович поздравил легкоатлетку Марию Помазан, которая стала лучшей в толкании ядра, гребчиху Аллу Лысенко, пловцов Евгения Бородайко и Дмитрия Залевского с завоеванием золотых наград на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении говорится: «Украинские спортсмены достойно представляют нашу страну на престижных международных соревнованиях и вносят весомый вклад в формирование ее позитивного имиджа в мировом спортивном движении, отметил Глава государства. Президент выразил надежду, что достижения наших спортсменов и в дальнейшем будут работать на авторитет Украины на мировой спортивной арене».

В.Янукович пожелал чемпионам крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших ярких побед.