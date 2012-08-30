В Минобразования предлагают узаконить неофициальные взносы родителей

В Министерстве образования предлагают узаконить неофициальные взносы родителей, разрешив родительским комитетам создавать благотворительные фонды «для улучшения материально-технической базы школ».

Как пишет «КоммерсантЪ-Украина», об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максим Луцкий, который как член коллегии Минобразования присутствовал вчера на итоговом ее заседании, посвященном готовности школ к началу нового учебного года. Коллегия проходила в закрытом режиме.

"Министр предложил усилить роль школьных родительских комитетов как органов самоуправления и позволить им создавать благотворительные фонды, чтобы аккумулировать спонсорские средства. В эти фонды смогут вносить деньги все желающие - спонсоры, предприятия, заводы, предприниматели и частные лица, что позволит улучшить материально-техническое состояние школ и условия обучения детей", - рассказал М.Луцкий.

По его словам, «это нормальные вещи, которые все понимают. Родительские комитеты усилят свою роль в образовательной системе». Организовывать это надо путем внесения изменений в действующее законодательство, отметил М.Луцкий.

Вместе с тем эксперты считают, что легализация взносов приведет к росту поборов в школах.

В частности, как подчеркнула бывший руководитель Киевского городского управления образования, кандидат педагогических наук Лилия Гриневич: "Попытки узаконить взносы нарушают конституционное право граждан на бесплатное образование. Государство пытается решить проблемы школ за счет родителей, потому что не способно самостоятельно инвестировать в образование".