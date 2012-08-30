Минздрав ввел осмотр школьников для профилактики алкоголизма и наркомании

С этого года Министерство здравоохранения ввело проведение осмотра школьников с целью раннего выявления алкогольных и наркотических проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Елена Терещенко.

По ее словам, соответствующим приказом предусмотрено во время обязательных профилактических медицинских осмотров проводить ежегодный опрос учеников школ, их родителей.

“С этого года в Украине вводится новый дополнительный компонент к профилактическому осмотру школьников - на употребление ребенком алкоголя, наркотиков. С целью раннего выявления факторов риска по этим проблемам у детей утверждена форма первичной документации и инструкция по ее заполнению. Также утвержден приблизительный перечень вопросов”, - сообщила Е.Терещенко.