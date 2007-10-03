29 сентября 2007 года Благотворительный фонд «Развитие Украины» объявил 2 конкурса: конкурс «На создание Национального противотуберкулезного санатория для психологической и социальной реабилитации детей, которые прошли лечение от туберкулеза» и конкурс «Поддержка научных и социальных исследований по туберкулезу, которые имеют прикладное значение».

В августе 2007 года Фонд в рамках программы «Здоровье нации» и в рамках проекта «Остановим туберкулез» начал выполнение национальных специальных проектов по туберкулезу. Среди основных задач национальных специальных проектов - создание всеукраинского противотуберкулезного санатория для психологической и социальной реабилитации детей, которые прошли лечение по туберкулезу, и поддержание научных и социальных исследований, которые имеют прикладное значение, а также проведение научно-практических конференций.

В рамках первой задачи планируется выбрать на конкурсной основе один санаторий из существующих, которые курирует Министерство здравоохранения, отремонтировать и оборудовать его, разработать эффективные программы для реабилитации детей, обучить персонал и открыть санаторий для реабилитации детей из всех регионов Украины, которые болеют туберкулезом и нуждаются в психологической и социальной реабилитации для возвращения к нормальной и здоровой жизни. Фонд ожидает от участников конкурса предоставление концепции по возможному развитию санатория что касается новых и эффективных методов реабилитации детей. Комиссия, сформированная Фондом при поддержке и участии Министерства здравоохранения, выберет победителя конкурса, который предоставит самую интересную и реалистичную концепцию и который будет отвечать критериям отбора, которые представлены в положении конкурса.

В рамках второй задачи планируется на основе конкурса выбрать от 3 до 5 проектов - научные и социальные исследования по туберкулезу, которые имеют прикладное значение – для того, чтобы в определенных сферах по туберкулезу улучшить существующие способы и методы диагностики, лечения и профилактики по туберкулезу у взрослого населения, детей и подростков, и как результат улучшить ситуацию с туберкулезом в стране.

По вопросам двух конкурсов обращайтесь к Татьяне Билык, Национальному менеджеру Фонда, по телефонам +380 44 502 52 11 или +380 44 502 52 14, или по e-mail: tbilyk@fdu.org.ua.

Информационная справка:

Kорпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная Группой СКМ 15 июля 2005 года. Бюджет Фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности Фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент Благотворительного Фонда «Развитие Украины» - Ринат Леонидович Ахметов.

Проект «Остановим туберкулез в Украине» реализуется Корпоративным Благотворительным Фондом СКМ «Развитие Украины». Проект начал работу в 2007 году и рассчитан на 5 лет - 2007-2011 годы. Бюджет проекта - 100 миллионов гривен.

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