Кабмин расширил перечень лекарств, цены на которые регулирует государство

10:53, 14 августа 2012
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Список социально ориентированных лекарств теперь состоит из 270 позиций... Предельные снабженческо-сбытовые надбавки на такую продукцию устанавливаются не выше 12% оптово-отпускной цены и розничные – не выше 25% от закупочной цены...

Правительство расширило на 55 позиций перечень лекарств, на которые будет устанавливаться государственное регулирование цен. 

 

Список так называемых социально ориентированных лекарств теперь состоит из 270 позиций

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее решение принято Кабинетом министров 13 августа 2012 года.

По данным Министерства здравоохранения, в целом список так называемых социально ориентированных лекарств теперь состоит из 270 позиций.

Предельные снабженческо-сбытовые надбавки на такую продукцию устанавливаются не выше 12% оптово-отпускной цены и розничные – не выше 25% от закупочной цены.

Для аптечных заведений определяется обязательный минимальный ассортимент социально ориентированных лекарств, который определяется Минздрав.

 

 

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