Кабмин расширил перечень лекарств, цены на которые регулирует государство

Правительство расширило на 55 позиций перечень лекарств, на которые будет устанавливаться государственное регулирование цен.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее решение принято Кабинетом министров 13 августа 2012 года. По данным Министерства здравоохранения, в целом список так называемых социально ориентированных лекарств теперь состоит из 270 позиций. Предельные снабженческо-сбытовые надбавки на такую продукцию устанавливаются не выше 12% оптово-отпускной цены и розничные – не выше 25% от закупочной цены. Для аптечных заведений определяется обязательный минимальный ассортимент социально ориентированных лекарств, который определяется Минздрав.