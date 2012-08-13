Сегодня отмечается Международный день левшей

13 августа в мире отмечается Международный день левшей (International Left‑Handers Day).

Как передает РИА «Новости», в 1976 году Международной конфедерацией левшей, которая находится в городе Топика (штат Канзас, США), был подготовлен "Билль о левшах". В документе было сказано: "Отныне 13 августа каждого года будет отмечаться Международный день левшей, знаменующий борьбу за свободу и достоинство левшей всего мира".

Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Уинборн, как левша, носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа.

В Великобритании и ряде других стран этот день впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе Британского клуба левшей, созданного в 1990 году.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблеме переучивания детей‑левшей (учителями или родителями) к письму правой рукой, что ведет к психологическим травмам и производителей бытовых товаров, дизайнеров ‑ к необходимости учитывать удобства левшей.

Среди населения встречается 7‑17% левшей.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, однако точный ответ до сих пор не найден. Ученые и медики склонны считать, что левши появляются на свет из‑за нарушений внутриутробного развития головного мозга. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. Вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2‑3%, если родители правши, 14‑18%, если один из родителей левша, и 30‑40%, если оба родителя левши.

Долгое время главной причиной переучивания левшей была тревога за их социальную адаптацию в мире, где превалируют правши и где все технические средства рассчитаны на праворуких людей. Многие родители переучивали детей, так как боялись, что в дальнейшем леворукость помешает приобретению профессии. Школьные учителя, строго следовали установке ‑ всем писать только правой рукой. Но теперь ученые доказали, что нет смысла переучивать левшу, леворукость ‑ это не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии. В связи с повсеместным прекращением переучивания левшей, за несколько последних десятилетий удельный вес леворуких в мире возрос в 3‑4 раза.

Ученые говорят о превосходстве левшей над правшами. Проведенные исследования показали, что выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13‑21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше, чем их однокашники‑правши. Однако, отмечают ученые, эта тенденция проявляется только в отношении мужчин ‑ леворукие и праворукие женщины демонстрируют одинаковые результаты.

Также исследователи подсчитали, что левши чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами (53% против 38%). В 2004 году Университет святого Лаврентия опубликовал работу, в которой доказывалось, что уровень IQ у левшей заметно выше, чем у правшей.

В некоторых видах деятельности левши имеют определенные преимущества. Например, игре на музыкальных инструментах и спорте ‑ боксе, теннисе, фехтовании. В боксе правосторонняя стойка спортсменов‑левшей дает ощутимые преимущества в бою с правшами. Левши более эффективно используют оба полушария, именно поэтому они становятся быстрее. Это дает им преимущество, к примеру, в футболе, где они зачастую могут с одинаковым успехом бить любой ногой, поскольку обе ноги, как и обе руки, находятся под контролем противоположных полушарий.

Среди знаменитых левшей - политики и военные: Цезарь и Наполеон, Александр Македонский и Карл Великий, Черчилль, Бисмарк и Фидель Кастро. Среди американских президентов ‑ Джеральд Форд, Билл Клинтон, Джордж Буш‑старший и Барак Обама. Левшами были художники: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, писатели: Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Фридрих Ницше, Льюис Кэрролл, музыканты: Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов, актер Чарли Чаплин, ученые: Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и другие.