В 4-х селах Крыма ввели карантин из-за взбесившейся кошки

В Джанкойском районе Автономной Республики Крым ввели карантин на территории четырех сельских советов из-за больной бешенством кошки, которая искусала хозяйку.

Как сообщили УНИАН в Джанкойской райгосадминистрации, Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Джанкойской РГА 8 августа ввела ограничения в селе Смежное Заречненского сельсовета, где в частном дворе жила кошка, а также объявила "угрожаемой зоной" по бешенству территории Чайкинского, Заречненского, Победненского и Стальненского сельсоветов.

Кошка, которая ранее вела себя нормально, в конце прошлой недели укусила хозяйку. Селяне убили животное и отдали труп специалистам. Ветеринары провели исследование и в начале этой недели выяснили диагноз - "бешенство". Хозяйка кошки проходит курс лечения.