Фонд Ахметова оснастил центр детской кардиохирургии и ИПАГ современными аппаратами искусственной вентиляции легких

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Адресная помощь» оснастил Научно-практический медицинский центр детской кардиохирургии и Институт педиатрии акушерства и гинекологии (ИПАГ) современными аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Развития Украины», высококлассное оборудование общей стоимостью 650 тыс. грн уже установлено и помогает выжить маленьким пациентам.

По словам главного врача Научно-практического медицинского Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины Владимира Жовнира, медики теперь имеют возможность спасти жизнь больным детям, которые до этого не имели шанса выжить.

«Поставленный Фондом Ахметова «Развитие Украины» аппарат искусственной вентиляции легких позволяет осуществлять осцилляционную высокочастотную ИВЛ недоношенным новорожденным со сложными пороками сердца, пациентам с тяжелей формой пневмонии, острой дыхательной недостаточностью. За год около 30 пациентов с такими диагнозами могут получить помощь в проведении искусственной вентиляции легких. Впервые такую модель аппарата я увидел в США, где имел возможность работать на нем. Сейчас Фонд предоставил такой аппарат Центру. Наш медперсонал обучился и готов к работе для оказания эффективной помощи», - сказал В.Жовнир.

В фонде Р.Ахметова отметили, что в отделении детской реанимации ИПАГ также установлен аппарат искусственной вентиляции легких и шкаф для стерилизации хирургических инструментов. В ближайшие дни к аппарату будет подключен ребенок, которому в первые минуты после рождения сделают сложную операцию по коррекции врожденного порока органов брюшной полости.

По словам заведующей отделения анестезиологии с палатами интенсивной терапии детских клиник ИПАГ Любови Слеповой, ежегодно около 50 новорожденных с врожденными пороками развития нуждаются в немедленной хирургической коррекции и проведении интенсивной терапии с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

«Благодаря этому новейшему оборудованию мы сможем помочь еще большему количеству малышей, которым необходимо немедленное хирургическое вмешательство. Аппарат, поставленный Фондом Ахметова, обладает специальными режимами, которые, не повреждая легкие, позволяют проводить длительную вентиляцию легких у новорожденных. С помощью таких технологий шансы на спасение жизни новорожденных возрастают», - подчеркнула Л.Слепова.

*** Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» на постоянной основе помогает в обеспечении неотложного лечения маленьких пациентов из всех регионов Украины. Одно из направлений программы «Адресная помощь» - помощь в лечении детей с врожденными пороками сердца. Зачастую от возможности своевременно подключить ребенка к нужному аппарату зависит его жизнь.

Все поставленное оборудование сертифицировано и прошло метрологическую аттестацию согласно условий сертификации «Укрметртестстандарт». Помимо оборудования, клиники получили расширенные программы обучения специалистов, а также пролонгированную трехлетнюю гарантию на аппараты.