Минздрав призвал снизить цены на лекарства от ВИЧ/СПИДа

Министерство здравоохранения призвало фармацевтические компании снизить цены на лекарства для больных ВИЧ/СПИДом в Украине и приобщиться к социальным программам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь на круглом столе с участием руководства Минздрава, общественных организаций и представителей фармкомпаний.

В частности, министерство предложило производителям АРВ-препаратов и их представителям в Украине в будущем нивелировать разницу между ценами, по которым препараты предлагаются для участия в государственных закупках, и их стоимостью для неприбыльных общественных организаций.

Что же касается нынешнего обеспечения, то Минздрав призвал производителей приобщиться к социальной программе по ВИЧ/СПИДу, в рамках которой будут осуществлены дополнительные поставки АРВ-препаратов на основе благотворительности.

«Сегодня заинтересованность и государства, и общественных организаций является единой – мы должны прийти к единой ценовой политике, которая касается антиретровирусных препаратов для лечения больных СПИДом», - подчеркнула во время встречи первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко.

Она отметила то, что в этом году цены закупок Минздрава АРВ-препаратов не превышают цен в прошлом году.

«В 2012 году на закупку АРВ-препаратов (24 наименования) предусмотрено 234,07 млн. грн. По результатам проведенных процедур конкурсных закупок акцептированы предложения участников торгов на общую сумму 205,4 млн. грн. Уже сегодня экономия бюджетных средств составляет 10,5 млн. грн, и это при том, что за ориентировочную стоимость закупки взяты цены прошлого года. Сэкономленные средства будут направлены на дополнительную закупку препаратов, крайне необходимых для жизни больных», - отметила первый заместитель министра.

В то же время в 2011 году на закупку антиретровирусных препаратов было предусмотрено и выделено 144 млн. грн, что составляет 27% от годовой потребности. По итогам закупок 2011 года в целом была достигнута экономия бюджетных средств в объеме 23,5 млн. грн, что позволило дополнительно охватить лечением новых пациентов.

В свою очередь представители фармкомпаний выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Минздравом и общественными организациями. В частности, они пообещали до 8 августа направить в Минздрав официальные предложения относительно доли их участия в социальной программе для благотворительного обеспечения препаратами больных ВИЧ/СПИДом в этом году.

«Надеюсь, мы получим ответы за неделю, до момента заключения соглашений с компаниями-дистрибюторами, и сможем сформировать четкий список фармацевтических фирм, готовых к согласованному плодотворному сотрудничеству», - подытожила Р.Моисеенко.

Она также отметила то, что вся потребность для антриретровирусной терапии на этот год обеспечена. «Препараты есть, остается лишь усилить благоволение больных ВИЧ/СПИДом к лечению, чтобы они пришли в Центр СПИДа, зарегистрировались, чтобы получить помощь. Формирование этого благоволения – это задача не только государства, но и пациентских общественных организаций, СМИ, общества в целом», - подчеркнула первый заместитель председателя Минздрава.