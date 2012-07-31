В Украине пройдет Всеукраинская неделя грудного вскармливания

1-7 августа будет проводиться Всеукраинская неделя поддержки грудного вскармливания.

Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, неделя грудного вскармливания проводится 1-7 августа более чем в 170 странах, в том числе Украине, для стимулирования грудного вскармливания и улучшения здоровья детей во всем мире.

Согласно Всемирному альянсу поддержки грудного вскармливания, координатора этого мероприятия, грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления новорожденным детям необходимых для них питательных веществ. ВОЗ рекомендует исключительное грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста.

Эта неделя проводится в ознаменование Инночентийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, принятой в августе 1990 года для охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания.