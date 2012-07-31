Богатырева обсудила с польским коллегой проблемы, связанные с ДТП

Вице-премьер-министр - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева обсудила с министром здравоохранения Республики Польша Бартошем Арлуковичем вопросы, связанные с помощью пострадавшей в ДТП на территории Польши украинской гражданке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в ходе телефонного разговора Б.Арлукович информировал Р.Богатыреву об обстоятельствах аварии, которая произошла возле города Лодзь, в результате которой погибли 9 граждан Украины. Он также сообщил о мерах, предпринимаемых польскими медиками для оказания помощи еще одной гражданке Украины, которая после аварии с телесными повреждениями средней тяжести находится в местной больнице. Ее состояние, по словам Б.Арлуковича, врачи оценивают как стабильное.

Р.Богатырева отметила, что в случае необходимости украинские специалисты готовы приобщиться к оказанию необходимой помощи пострадавшей, а после того, как ее можно будет транспортировать, - организовать перевозку женщины в Украину и продолжить лечение здесь.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с идентификацией тел погибших и их репатриацией. Как сообщил польский министр здравоохранения, сразу после аварии был создан антикризисный штаб под руководством Лодзьского воеводства. Начато следствие, ведется судебно-медицинская экспертиза. На месте находится руководитель Консульского отдела Посольства Украины в Польше, который поддерживает контакт с польскими правоохранительными органами и больницей, где находится пострадавшая украинка.

Как сообщалось, 30 июля около 6.00 по варшавскому времени на территории Лодзьского воеводства произошло ДТП. Из 10 человек, которые ехали в микроавтобусе, 9 человек погибли, один травмирован.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, все люди, которые были в микроавтобусе, в том числе водитель, - граждане Украины, жители Тернопольской области, одна женщина - из Ривне. Украинцы находились на территории Польши легально: они приехали работать в сельскохозяйственном предприятии на сезонных работах и были застрахованы.