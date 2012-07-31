Задержана партия тестов для определения уровня сахара в крови

Таможенники выявили незаконное перемещение 920 комплектов тестов для определения уровня сахара в крови Clever Check.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, универсальные тест-полоски, которые используют больные сахарным диабетом, без каких-либо признаков сокрытия перемещал через таможенный пост «Болград» гражданин Молдовы на своем автомобиле Mercedes.

Следуя в Москву, он не задекларировал ни устно, ни в письменном виде имеющуюся у него продукцию для самоконтроля при сахарном диабете производства Тайвань.

В отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины. Тесты для определения уровня сахара в крови изъяты, а также в качестве обеспечения уплаты штрафа задержан автомобиль Mercedes.

Сейчас стоимость продукции определяется. Цена одной упаковки Clever Check в Российской Федерации, куда ее пытался переместить гражданин, составляет около 12 евро, то есть общая цена товара может превышать 100 тыс. грн., отметили в таможенной службе.