Янукович поручил обеспечить селян качественной медицинской помощью

11:16, 31 июля 2012
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Акимова проведет брифинг

Президент Украины Виктор Янукович дал поручение премьер-министру Украины Николаю Азарову, вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения Раисе Богатыревой, председателю Совета министров АР Крым Анатолию Могилеву и председателям областных государственных администраций относительно обеспечения граждан Украины, проживающих в сельской местности, в удаленных от учреждений здравоохранения населенных пунктах, качественной и доступной медицинской помощью.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Пресс-служба напоминает, что в 12:00 в Администрации Президента состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой относительно настоящего поручения главы государства.

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