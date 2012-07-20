На выходные в Украине объявили штормовое предупреждение

21-22 июля в западных, северных и большинстве центральных областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Украгидрометцентре, ожидаются грозы, местами сильные ливни, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, в отдельных районах град, 22 июля в Карпатах и Прикарпатье очень сильные дожди.

21-23 июля в Крыму, в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской областях чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем в карпатском регионе местами сильные ливни.

Только в Крыму и Приазовье, а ночью и в северных областях без осадков.

Ветер западный с переходом на северо-восточный и восточный, 5-10 м/с; при грозах порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 22-27° (на западе местами 17-21°); на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°, на юге до 36°.

В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с; днем при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-27°, в Днепре возле Киева 23°.