"Скорая" забрала уже вторую участницу голодовки на Крещатике

Скорая медицинская помощь забрала из-под Украинского дома уже вторую участницу голодовки, журналистку Екатерину Аврамчук.

Об этом "Украинской правде" сообщил участник акции Юрий Барабаш.

"Повезли в областную больницу. К врачам "скорой" подошел представитель главного управления МИД по Киеву Ключник Анатолий Степанович и очень интересовался информацией куда ее повезут, как ее состояние, т.д. Но врач отказалась сообщить ему эту информацию, несмотря на то, что он начал угрожать широким резонансом", - добавил Барабаш.

Самочувствие других голодающих нормальное.

В больнице Аврамчук отказали от госпитализации. "Дали рекомендации и отказались ставить капельницу. Она поехала домой", - рассказал активист.

Как сообщалось, ранее днем "скорая" уже увезла из-под Украинского дома 20-летнюю участницу голодовки Анну Ющенко. В больнице ее пытались допросить предстаители милиции , после чего ей было отказано в госпитализации.