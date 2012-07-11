В Украине уровень материнской смертности выше, чем в странах ЕС

В Украине уровень материнской смертности при рождении ребенка превышает показатели стран Европейского Союза.

Об этом сообщила директор Представительства Фонда народонаселения ООН (ФН ООН) в Украине Нузхат Эхсан сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня народонаселения, темой которого в этом году стал общий доступ к услугам по репродуктивному здравоохранению.

"Уровень материнской смертности в Украине превышает показатели европейских стран. Недостаточное качество медицинского обслуживания матерей является причиной одной пятой материнских смертей, которых можно было бы избежать", - сказала Н.Эхсан.

По ее словам, такая ситуация свидетельствует о необходимости увеличения инвестиций в мероприятия по репродуктивному здравоохранению. "Мы надеемся, что реформа системы здравоохранения, которая сейчас происходит в Украине и сосредоточивается на усилении качества первичной медицинской помощи, позволит также интегрировать в системе первичной медицинской помощи и услуги по планированию семьи и сделать эти услуги доступными для всех, включительно с сельским населением и молодежью", - добавила представитель ФН ООН.

В свою очередь заместитель директора Департамента охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Валентина Коломейчук отметила, что за последние пять лет в Украине наблюдается ухудшение общей ситуации с состоянием здоровья граждан.

"У нас значительно ухудшилось здоровье населения и увеличилась первичная заболеваемость и мужского, и женского населения. Мы имеем увеличение на 4% заболеваемости мужского населения и на 15% - женского населения. Почти все заболевания имеют тенденцию к росту", - отметила она.

По ее словам, Министерство здравоохранения обеспокоено такой ситуацией. "Наибольший темп прироста распространенности болезней отмечен среди подросткового возраста - среди девочек 15-17 лет, которые или уже подходят к реализации своего репродуктивного статуса, или в ближайшее время подойдут к тому, чтобы рожать ребенка. Это очень большая проблема, и поэтому мы постоянно обращаем внимание детских врачей на эту проблему", - добавила В.Коломейчук.

Представитель Минздрава напомнила, что сейчас в Украине по инициативе Президента Виктора Януковича реализуется программа "Новая жизнь - новое качество материнства и детства". "За время реализации этой программы, до конца 2012 года во всех 27 регионах страны планируется открыть перинатальные центры. Такие центры уже открыты в Кировограде, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской областях и в Киеве. В ближайшее время будут открыты центры в Тернопольской и Полтавской областях", - сообщила В.Коломейчук.

Справка УНИАН. Всемирный день народонаселения отмечается ежегодно 11 июля по решению, принятому Генеральной ассамблеей ООН в 1989 году в память о Дне пяти миллиардов: 11 июля 1987 года вошел в историю человечества как день, когда численность населения Земли превысила 5 млрд чел.

Цель дня - привлечь внимание к вопросам народонаселения, программ общего развития, поиска решения общих проблем.

Всемирный день народонаселения ежегодно имеет определенную основную тематику.