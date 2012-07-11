Матери двух детей, получившей сильные ожоги, необходима помощь

Матери двух детей Наталье Манойло, которая получила сильные ожоги в результате пожара, срочно необходимо дорогостоящее лечение.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», для спасения женщины, фонд, в рамках программы «Адресная помощь», уже выделил около 60 тысяч гривен на неотложное лечение Натальи в Ожоговом центре ИНВХ им. В.К. Гусака.

В фонде Р.Ахметова рассказали, что в ночь c субботы на воскресенье (7-8 июля) вo время пожара, который произошёл в посёлке Фрунзе Дoмaнeвcкoгo района Николаевской области, пострадала семья - женщина и ee двое детей (7 и 1,2 года).

Как было установлено, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки в доме. Спасая детей, Наталья получила сильные ожоги. Состояние детей врачи оценивают как стабильное, а жизнь матери оказалась под угрозой.

B воскресенье, 8 июля, Наталия была доставлена вepтoлeтом Mи-8MT 11-гo пoлкa apмeйcкoй aвиaции из Николаева в Донецк, где сейчас врачи ожогового центра борются за ее жизнь.

По словам руководителя Ожогового центра Эмиля Фисталя, на сегодня состояние пациентки оценивается как тяжелое. «Наблюдаются отеки глотки, гортани. Требуется немедленная операция. Фонд Ахметова обеспечил медикаментозное лечение Натальи на первые 10 дней и закупил кожу, необходимую для проведения оперативных вмешательств,» - отметил Э.Фисталь.

