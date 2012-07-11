Состояние россиян, пострадавших в ДТП на Черниговщине, - тяжелое
10:59, 11 июля 2012Страна
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Получают всю помощь
Состояние трех россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Черниговской области, остается тяжелым.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Пострадавшие продолжают лечение в Черниговской городской больнице №2 и получают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, 7 июля вблизи с. Красное Черниговского района на автотрассе Чернигов-Киев попал в ДТП автобус, в котором ехал 41 паломник (граждане Российской Федерации) из г. Великие Луки Псковской области в г. Почаев Тернопольской области.
Вследствие ДТП погибли 14 человек.
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