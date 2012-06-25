Перевозить детей ж/д можно лишь при наличии оригинала документа
Подтверждение возраст ребенка
Перевозить детей железнодорожным транспортом можно только при наличии оригинала документа, который подтверждает возраст детей, напоминает «Укрзализныця» пассажирам, которые планируют свои поездки железнодорожным транспортом с детьми до 14 лет.
Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пассажир, перевозящий ребенка в возрасте до 14 лет, должен предъявлять подтверждающий возраст ребенка документ лицам, которые контролируют посадку в поезд, а также в пути следования.
Это закреплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».
В то же время, в «Укрзализныце» уточняют, что «правила перевозок неоднократно претерпевали изменения, и норма об обязательности наличия оригинала документа для подтверждения возраста ребенка была введена с 22 июля 2011 года».
При этом «Укрзализныця» отмечает, что купить детский билет можно на основании копии документа, подтверждающего возраст ребенка.
Дети до 6 лет перевозятся бесплатно, но если пассажир перевозит двух и более детей, то право бесплатного проезда имеет только один, а для остальных детей действует скидка 75% стоимости билета взрослого пассажира.
При этом «Укрзализныця» отмечает, что без приобретения поездного документа может перевозится ребенок до 6 лет, если он не занимает отдельного места.
При следовании с одним взрослым пассажиром более одного ребенка до 6 лет пассажир должен дополнительно купить детский проездной документ на каждое место, занимаемое детьми.
«Проводник до посадки в поезд должен проверить наличие проездных и других сопроводительных документов, в том числе и наличие оригинала документа, который подтверждает возраст ребенка», - отмечают в «Укрзализныце».