Кто займется вопросами здоровья трудоспособного населения?

При Совете национальной безопасности и обороны нужно создать комитет, который будет заниматься здоровьем трудоспособного здорового населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола заявила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец.

Она считает, что реформа системы здравоохранения должна касаться не только больных.

«Одна группа у нас вообще не охвачена. Не реформой системы здравоохранения, а вообще государственной заботой. Это пока еще здоровые и трудоспособные», - сказала она и отметила, что они должны быть интересны государству, поскольку зарабатывают деньги и платят налоги для лечения больных.

О.Богомолец отметила, что такой орган необходим, потому что только раннее выявление болезней позволяет уменьшить смертность и заболеваемость в стране.