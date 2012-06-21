В Киеве можно будет получить бесплатную консультацию фтизиатра и маммолога

Киевляне и гости столицы с 25 июня по 1 июля смогут получить бесплатную консультацию фтизиатра и маммолога, а также сделать цифровую флюорографию.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», эти услуги обеспечиваются в рамках одного из направлений деятельности фонда - «Здоровье нации».

По словам представителя Фонда «Развитие Украины» Марии Маковецкой, борьба с эпидемией туберкулеза и привнесение мировых стандартов в лечение и диагностику онкозаболеваний – одни из главных направлений работы фонда.

«Это очень страшные диагнозы, которые кардинально могут изменить жизнь человека и его отношение к себе и близким. Выявление туберкулеза и рака молочной железы на ранней стадии являются залогом того, что человек может вылечиться и вернуться к нормальному образу жизни. Поэтому мы рады предоставить гостям Европейской деревни возможность ранней диагностики и консультации специалистов. Мы уверены, что многие из тех, кто по разным причинам не доходят до врача, сделают это, гуляя по Киеву, или перед просмотром матчей в фан-зоне на Крещатике», - отметила М.Маковецкая.

В Фонде Р.Ахметова также подчеркнули, что диагностика легких будет проводиться на современном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате, который в 5-10 раз меньше облучает человека по сравнению с традиционными пленочными аппаратами.

Все консультации будут проводится с 25 июня по 1 июля с 10.00 до 22.00 на территории Европейской деревни под аркой Дружбы народов в Киеве - в палатке «Разом до здорового суспільства» (справа за футбольным полем).

