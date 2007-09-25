Здоровье человека ”программируется” в детстве

В последние годы исследователи, изучающие биологию индивидуального развития, получают все больше доказательств того, что связь между состоянием здоровья человека в детстве и зрелом возрасте гораздо существеннее, чем считалось раньше.

Недостаточное и несбалансированное питание матери во время беременности и ребенка в первые годы жизни одна из причин, приводящих не только к отставанию малыша в физическом развитии, но и к формированию у него экономного типа обмена веществ, когда органы и ткани "снижают" потребление питательных веществ, в первую очередь глюкозы. Эти метаболические нарушения обеспечивают ребенку выживание, однако способствуют повышению риска развития диабета 2-го типа.

Предрасположенность к такому типу обмена веществ может передаваться по наследству. Это актуально не только для жителей развивающихся стран, выходцев из 3-го мира, иммигрировавших в развитые страны, но также для Украины, где несколько поколений пережили войны, разруху и периоды страшного голода. Кроме того, у нас традиционно перекармливают детей углеводистой пищей, что усугубляет воздействие унаследованных и приобретенных в раннем возрасте факторов риска для нарушений обмена веществ.

По словам кандидата химических наук Анны Пашковой, у детей, родившихся с малым весом (а значит, недополучавших питательных веществ еще внутриутробно), уменьшен размер тимуса. Тимус, или вилочковая железа, является одним из главных органов иммунной системы, и чем меньше его масса, тем ниже способность организма противостоять инфекциям. Следовательно, такой новорожденный уже "на старте" проигрывает своим сверстникам. Воздействие же "бремени инфекций" на плод, а также ребенка первых лет жизни создает предпосылки для развития у него в будущем хронических, онкологических заболеваний и способствует ускоренному старению организма.

Так, инфицирование хеликобактерией может привести к развитию рака желудка. В странах с неблагоприятными социально-экономическими условиями заражение населения этим микроорганизмом происходит в раннем детстве, а к тридцати годам инфицированы практически все жители. Такой сценарий, увы, характерен и для Украины. Угрозу несет и вирус гепатита В: 90% зараженных младенцев становятся хроническими вирусоносителями. А, как известно, хроническое заболевание гепатитом В в большинстве случаев приводит к возникновению цирроза или рака печени.

Таким образом, в основе многих патологических процессов лежит недостаток поступления питательных веществ во внутриутробном периоде развития и несбалансированное питание в детстве. Предотвратив воздействие этих факторов, удастся значительно снизить заболеваемость в зрелом возрасте.