Премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал ход проведения медицинской реформы, отметив, что украинцы на сегодняшний день еще не ощутили ее реальных результатов и недостаточно информированы о ее содержании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«В первую очередь людей тревожат вопросы охраны здоровья. Заметных изменений они еще не ощутили, наоборот, появились опасения иногда неприятия реформ в медицине. Все согласны, что состояние здравоохранения совсем не такое, которое нужно людям. Но содержания реформ не понимают и окончательного результата не знают. В глубинке не знают даже о введении референтных цен, не ощутили удешевления лекарств. Если изменения происходят только в Киеве, то это не реформы. Поэтому состояние дел в этой сфере требует дополнительного, углубленного разбирательства», - сказал Н.Азаров.

Он сообщил, что завтра планирует обсудить реформу медицинской сферы с представителями общественных организаций, представляюзими интересы пациентов и врачей Днепропетровской области, а на следующей неделе планирует провести встречу с представителями всеукраинских врачебных организаций.

Н.Азаров поручил Минздраву проанализировать ход реализации всех пилотных проектов по реформированию медицинской сферы для того, чтобы затем сравнить их с мнением представителей общественных организаций.

По словам премьера, на расширенном совещании выводы Минздрава пройдут сравнение с оценками общественности.

Н.Азаров считает это необходимым для внесения корректив в модернизацию отрасли.