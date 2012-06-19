Что добавляют в магазинное мясо кур, чтобы оно дольше хранилось?
16:57, 19 июня 2012Страна
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Расследование журналистов
В украинских супермаркетах злоупотребляют препаратами, которые позволяют мясу дольше храниться.
Журналисты канала ТСН узнали, что в магазинах добавляют в мясо кур, чтобы оно дольше хранилось.
В телепрограмме "Территория обмана" утверждается, что каждая пятая курица в магазине содержит антибиотики, а кроме антибиотиков производители для увеличения объема мяса для удешевления производства могут вкалывать курам следующие вещества: хлор, окситетрациклин, тилозин, виргиниамицин, пенициллин и авиаламицин.
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