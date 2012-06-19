В Украине усилят ответственность за ненадлежащее воспитание детей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в статью 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях» относительно усиления ответственности за невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 301 народный депутат из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что уклонение родителей или лиц, которые их заменяют, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно на протяжении года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена этим кодексом, влечет за собой наложение штрафа на родителей или лиц, которые их заменяют, от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 50 часов.

Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, влечет за собой наложение штрафа на родителей или лиц, которые их заменяют, от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.