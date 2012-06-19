В Киеве проводят ревизию придомовых спортивных сооружений

В Киеве проводят ревизию всех спортивных сооружений на придомовых территориях жилых домов с целью привести их в порядок и возобновить работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как отметил председатель КГГА Александр Попов, здоровый образ жизни города возможен только при условии доступности спорта. «Киев принимает Чемпионат Европы по футболу. И мы доказали свою готовность к таким масштабным соревнованиям. Однако достижения в большом спорте не возможны без его доступности для всех горожан и, прежде всего, детей и молодежи. Физическая культура должна прийти в каждый двор, а власть города должна организовать для этого условия. Именно поэтому сейчас мы проводим ревизию всех спортивных сооружений на придомовых территориях жилых домов. По большей части они в запущенном состоянии. И наша первая задача – их восстановить, а затем строить новые», – сказал А.Попов.

Как подчеркнул председатель КГГА, Евро-2012 – это доказательство того, что Киев двигается в правильном направлении, а также дополнительная возможность популяризировать и развивать массовый спорт, ведь такие масштабные мероприятия уже сегодня становятся нормой для Киева.

«Уже с этого года мы постоянно будем принимать в столице международные спортивные соревнования: по художественной гимнастике, по спортивным танцам, чемпионат мира по фехтованию, кубок Европы по вейкбордингу, международный турнир по боксу. Кроме того, в 2015-м Киев опять будет принимать Евро, на этот раз – баскетбольное. И, безусловно, теперь мы уже готовы к соревнованиям любого класса. А наша молодежь имеет четкий ориентир, к чему стремиться», – считает А.Попов.