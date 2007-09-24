Причина неуспеваемости в школе - курящие родители

Согласно результатам недавнего исследования, подростки, которые подвержены пассивному курению дома, хуже учатся в школе и более склонны к неудаче на экзаменах. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

По словам доктора Брэдли Коллинза (Bradley Collins), директора исследовательской клиники Health Behavior Research Clinic при Университете Темпл в Токио (Япония), данные исследования направлены на выявление взаимосвязи между пассивным курением и неуспеваемостью в школе.

С учетом дополнительных факторов, таких как социально-экономический статус и активная зависимость от курения, группа ученых установила, что для детей в возрасте от 16 до 18 лет, родители которых курят, способность успешного прохождения различных учебных тестов снижается на 30%.

В то же время исследование показало, что влияния курения матери в период беременности на успеваемость ребенка в школе практически отсутствует по сравнению с подверженностью подростка пассивному курению.

Исследователи отмечают, что согласно статистике около трети матерей курят, 10-15% женщин не могут избавиться от табачной зависимости во время беременности, а более чем 60% детей подвержены пассивному курению.

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