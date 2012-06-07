Элтон Джон и Queen выступят в Киеве против СПИДа

30 июня в Киеве на Майдане Независимости состоится грандиозный благотворительный концерт, посвященный борьбе со СПИДом, с участием сэра Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила основательница Фонда «АНТИСПИД» Елена Пинчук.

По ее словам, концерт пройдет при поддержке UEFA, в рамках официальной программы ЕВРО 2012.

«Матч» с участием «сборной Великобритании» пройдет в поддержку Украины. Я всех вас жду на Майдане Независимости, чтобы поддержать эту акцию, чтобы вместе со всемирно известными звездами сказать: «Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе!.. Концерт будет состоять из двух «таймов», начнется в 20 часов и продлится за полночь,» - сказала Е.Пинчук.

Е.Пинчук подчеркнула, что во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований. «Собранные средства будут направлены на новый совместный проект СПИД-Фонда Элтона Джона и Фонда «АНТИСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИДе,» - отметила Е.Пинчук.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет заплачено всемирно известным артистам за концерт в Киеве, Е.Пинчук подчеркнула, что «учитывая важностиь события, и Элтон Джон и группа Queen, отказались от гонораров».

