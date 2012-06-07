Как обеспечат безопасность в принимающих Евро-2012 городах?

В четырех украинских городах, которые принимают Евро-2012, во время матчей безопасность будут обеспечивать 22 тысячи милиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления массовых, охранных мероприятий по вопросам Евро-2012 Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Олег Матвейцов.

«Охрану общественного порядка в дни матчей будут обеспечивать 22 тысячи милиционеров, в дни без матчей - 11 тысяч работников милиции», - сказал О.Матвейцов.

Он сообщил, что в Киев, Львов, Харьков и Донецк дополнительно прибыли работники правоохранительных органов из других регионов. При этом режим несения службы будет круглосуточным, больше всего сил будет задействовано в дни матчей. В частности, милиция будет работать как на стадионах, так и на территории фан-зон.

Кроме того, по словам О.Матвейцова, в Украину уже прибывают полицейские из других стран. Уже прибыло 60 человек и еще 50 прибудут сегодня. «Их главная задача – это сопровождение своих болельщиков, контроль за их поведением, а также ориентирование милиции, когда нужно вмешательство или профилактические меры», - сказал О.Матвейцов.

Он сообщил, что в дежурных милицейских нарядах в центральных частях городов предусмотрены работники, которые владеют английским языком, для общения с иностранцами, и такие же работники будут в дежурных частях милиции.

«То есть, в случае обращения по телефону 102 будет предоставляться информация и соответствующая помощь», - подчеркнул О.Матвейцов.